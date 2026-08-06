Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники

Южнокорейские производители памяти Samsung Electronics и SK Hynix начали испытания оборудования китайской компании AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment) для производства полупроводников. По данным Reuters, компании рассматривают китайское оборудование как возможную альтернативу американским технологиям в случае дальнейшего ужесточения экспортных ограничений со стороны США. Источник изображения: Reuters

URL изображенияХотя официально обе корпорации заявляют, что не тестируют оборудование AMEC для использования на своих предприятиях в Китае, источники Reuters утверждают, что испытания ведутся уже около двух лет. Такой шаг рассматривается прежде всего как страховка на случай ухудшения геополитической ситуации и ограничения доступа к американским поставщикам оборудования.

Причиной повышенного интереса к китайским технологиям стали изменения в экспортной политике Вашингтона. В 2025 году Samsung и SK Hynix лишились статуса Validated End User (VEU), который ранее позволял им получать американское оборудование для своих китайских фабрик по упрощённой процедуре.

Испытания оборудования AMEC также свидетельствуют о заметном прогрессе китайских производителей полупроводникового оборудования. Ещё несколько лет назад они существенно уступали западным конкурентам по качеству и технологическому уровню, но сегодня китайские компании постепенно сокращают разрыв в отдельных сегментах рынка, прежде всего в оборудовании для процессов травления пластин. Дополнительным преимуществом остается более низкая стоимость таких решений.