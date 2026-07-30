Процесс нередко заканчивается уничтожением оригинальных экземпляров

Крупные компании, разрабатывающие системы искусственного интеллекта (ИИ), всё чаще приобретают миллионы бумажных книг, чтобы использовать их в качестве обучающих данных для своих моделей. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на расследование 404 Media, процесс нередко заканчивается уничтожением оригинальных экземпляров: после покупки книги разрезают, сканируют на специальных линиях и превращают в цифровые копии, а бумажные версии отправляют в отходы. Такой подход позволяет быстро получать высококачественные тексты для обучения ИИ. Источник изображения: ChatGPTПо данным расследования, многие ИИ-стартапы действуют не напрямую, а через посредников. Одним из таких игроков стала ISBNdb, которая предлагает технологическим компаниям услуги по массовой закупке книг – от тысяч до миллионов экземпляров. В рекламных материалах фирма прямо называет книги, изданные до 2022 года, «лучшими обучающими данными для ИИ», поскольку они были написаны людьми до массового распространения генеративных нейросетей и не содержат низкокачественного текста, созданного ИИ.

Причина такого интереса к бумажным книгам заключается в изменении качества доступных данных в интернете. По мере того как сеть заполняется текстами, созданными ИИ, разработчики стремятся искать источники, содержащие исключительно человеческий контент.

Практика получила широкое распространение после судебного разбирательства вокруг Anthropic. В ходе процесса выяснилось, что компания приобретала бумажные книги, срезала переплёты, сканировала страницы и использовала цифровые копии для обучения моделей Claude AI. Суд признал допустимым обучение ИИ на законно приобретенных и оцифрованных книгах, но отдельно указал на незаконность хранения пиратских копий произведений. Впоследствии Anthropic согласилась выплатить авторам и издателям компенсацию в размере 1,5 миллиардов долларов за использование нелегально полученных материалов.