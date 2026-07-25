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Nacvark
В ЕС начали расследование против TikTok из-за угрозы безопасности детей
Компании может грозить штраф на сумму 6% от международной выручки
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Европейская комиссия предъявила TikTok предварительные обвинения в нарушении требований Закона о цифровых услугах (Digital Services Act), заявив, что платформа недостаточно защищает несовершеннолетних пользователей от кибербуллинга, нежелательных контактов и действий злоумышленников.

Как сообщает Reuters, расследование показало, что настройки сервиса позволяют детям делать свои аккаунты общедоступными, из-за чего опубликованный ими контент становится доступен широкому кругу пользователей. Кроме того, даже закрытые профили несовершеннолетних могут быть обнаружены через списки подписчиков и подписок других пользователей, что, по мнению европейских регуляторов, не соответствует требованиям Digital Services Act.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ Европейской комиссии считают, что TikTok должен изменить настройки конфиденциальности по умолчанию для аккаунтов несовершеннолетних, чтобы их публикации были доступны только тем пользователям, которых они самостоятельно выбрали. Также регулятор предлагает отказаться от автоматического продвижения контента детей в рекомендациях для широкой аудитории.

Если по результатам расследования Европейская комиссия подтвердит свои обвинения, TikTok может грозить штраф в размере до 6% глобальной годовой выручки компании.

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В TikTok заявили, что изучат выводы европейских регуляторов и продолжат сотрудничество с Европейской комиссией. Компания утверждает, что аккаунты подростков уже оснащены более чем 50 встроенными функциями конфиденциальности и безопасности, а профили пользователей младше 18 лет по умолчанию являются закрытыми.

#евросоюз #tiktok
Источник: reuters.com
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