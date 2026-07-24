Компания также объявила о планах по сотрудничеству с OpenAI

Компания AMD представила новое поколение серверной инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), рассчитывая укрепить свои позиции на стремительно растущем рынке вычислений для дата-центров и составить более серьёзную конкуренцию NVIDIA. Источник изображения: Reuters

URL изображенияЦентральным элементом презентации стала серверная платформа Helios второго поколения, которая уже запущена в серийное производство. Поставки первым заказчикам начнутся до конца третьего квартала 2026 года. Новая система объединяет ускорители Instinct MI455X и процессоры Venice, выпускаемые компанией TSMC, и предназначена для выполнения ресурсоёмких задач, связанных с обучением и эксплуатацией генеративных ИИ-моделей.

Особое внимание AMD уделяет сегменту вычислений, выполняемых при обработке запросов пользователей к ИИ-сервисам, включая чат-боты и интеллектуальных помощников. По оценке главы компании Лизы Су, именно этот сегмент станет одним из главных драйверов развития отрасли, а совокупный мировой рынок вычислений может вырасти до 2 триллионов долларов уже к 2030 году.

AMD также сообщила о планах по сотрудничеству с OpenAI, указав на намерения начать масштабное внедрение ИИ-серверов Helios уже в конце 2026 года.