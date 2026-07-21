На китайской маркетплейсе распространяют товары, нарушающие европейское законодательство

Европейская комиссия наложила на китайскую торговую площадку AliExpress рекордный штраф в размере 550 миллионов евро (около 629 миллионов долларов) за несоблюдение требований Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Регулятор пришел к выводу, что маркетплейс не смог эффективно предотвратить продажу незаконной, небезопасной и контрафактной продукции, включая поддельную одежду, опасные игрушки и косметику. Источник изображения: Reuters

URL изображенияЭто крупнейшее взыскание и уже третье наказание для крупных онлайн-платформ после штрафов в отношении Temu и социальной сети X. В Европейской комиссии подчеркнули, что масштаб бизнеса не освобождает компанию от обязанности системно выявлять и устранять риски для потребителей. Регулятор настаивает на том, что AliExpress недостаточно оценивал риски распространения запрещённой продукции, переоценивал эффективность собственных систем модерации и не выделил достаточное количество сотрудников для проверки нарушений.

В Европейской комиссии также раскритиковали алгоритмы рекомендаций и рекламные механизмы платформы, которые, по мнению регулятора, способствовали дальнейшему распространению контрафактных товаров. Кроме того, система «авторизации брендов», предназначенная для борьбы с подделками, оказалась легко обходящейся недобросовестными продавцами, а санкции против нарушителей не мешали им продолжать торговлю. В результате многие опасные товары оставались доступными покупателям в течение нескольких недель.

AliExpress, очевидно, не согласны с решением европейского регулятора и называют штраф несоразмерным обнаруженным нарушениям. К тому же компания подчёркивает, что потратила значительные средства в совершенствование систем безопасности товаров и защиты потребителей.