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Nacvark
SK Hynix рассматривает возможность строительства заводов в США
Это позволило бы приблизить цепочку поставок к основному клиенту на рынке
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Южнокорейская SK Hynix рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску полупроводников в США, чтобы снизить влияние стремительного роста издержек и сократить риски, связанные с глобальными цепочками поставок. Об этом заявил председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, выступая на Летнем форуме Корейской торгово-промышленной палаты на острове Чеджу.Источник изображения: ChatGPT По его словам, компания анализирует различные варианты расширения производства на фоне усиливающегося давления на мировой рынок микросхем. Одной из главных причин для этого является рост стоимости полупроводников вслед за увеличением спроса на чипы для искусственного интеллекта, дата-центров и высокопроизводительных вычислений.

Производители сталкиваются с удорожанием оборудования, материалов и рабочей силы, что отражается на конечной цене продукции. В этих условиях локализация части производства в США может помочь компании приблизиться к ключевым клиентам и снизить логистические издержки.

В последние годы США активно стимулируют развитие собственной микроэлектронной промышленности, стремясь уменьшить зависимость от азиатских поставщиков и укрепить национальную технологическую безопасность. Если решение о строительстве будет принято, оно станет частью более широкой тенденции по диверсификации мирового производства чипов.

#сша #sk hynix
Источник: chosun.com
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