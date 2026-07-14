Об этом сообщает издание Reuters

Правительство США намерено провести встречу с крупнейшими энергетическими компаниями, операторами дата-центров и представителями технологической отрасли, чтобы расширить инициативу по защите потребителей от роста тарифов на электроэнергию, вызванного стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ центре обсуждения окажется добровольное соглашение, согласно которому расходы на создание новой энергетической инфраструктуры для ИИ должны взять на себя сами технологические компании, а не обычные потребители. Речь идёт о так называемом Ratepayer Protection Pledge («Обязательство по защите плательщиков»), к которому уже присоединились Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle и xAI. Компании обязались финансировать строительство новых электростанций, модернизацию сетей и другие проекты, необходимые для работы энергоемких дата-центров.

Предполагается, что это должно исключить ситуацию, при которой расходы перекладываются на домохозяйства через повышение тарифов. Белый дом рассчитывает привлечь к инициативе большее число энергетических компаний, операторов инфраструктуры и губернаторов штатов, где активно строятся новые центры обработки данных. Американские власти подчёркивают, что ускоренное развитие энергетической системы необходимо для сохранения лидерства США в сфере ИИ, однако этот процесс не должен приводить к удорожанию электроэнергии для населения.

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Проблема становится все более актуальной на фоне стремительного роста энергопотребления. По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), потребление электроэнергии в стране в 2026 - 2027 годах достигнет рекордных значений, главным образом из-за расширения ИИ-инфраструктуры и строительства новых дата-центров. В отдельных регионах уже фиксируется дефицит оборудования для электросетей и рост затрат на модернизацию энергосистемы.