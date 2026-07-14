Правительство США намерено провести встречу с крупнейшими энергетическими компаниями, операторами дата-центров и представителями технологической отрасли, чтобы расширить инициативу по защите потребителей от роста тарифов на электроэнергию, вызванного стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ).В центре обсуждения окажется добровольное соглашение, согласно которому расходы на создание новой энергетической инфраструктуры для ИИ должны взять на себя сами технологические компании, а не обычные потребители. Речь идёт о так называемом Ratepayer Protection Pledge («Обязательство по защите плательщиков»), к которому уже присоединились Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle и xAI. Компании обязались финансировать строительство новых электростанций, модернизацию сетей и другие проекты, необходимые для работы энергоемких дата-центров.
Предполагается, что это должно исключить ситуацию, при которой расходы перекладываются на домохозяйства через повышение тарифов. Белый дом рассчитывает привлечь к инициативе большее число энергетических компаний, операторов инфраструктуры и губернаторов штатов, где активно строятся новые центры обработки данных. Американские власти подчёркивают, что ускоренное развитие энергетической системы необходимо для сохранения лидерства США в сфере ИИ, однако этот процесс не должен приводить к удорожанию электроэнергии для населения.
Проблема становится все более актуальной на фоне стремительного роста энергопотребления. По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), потребление электроэнергии в стране в 2026 - 2027 годах достигнет рекордных значений, главным образом из-за расширения ИИ-инфраструктуры и строительства новых дата-центров. В отдельных регионах уже фиксируется дефицит оборудования для электросетей и рост затрат на модернизацию энергосистемы.