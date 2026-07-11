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Nacvark
В Китае строят крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию
Общая установленная мощность станции составит 3,6 ГВт
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Китай приступил к реализации одного из самых масштабных энергетических проектов в мире – строительству крупнейшей гибридной солнечной электростанции, которая объединит фотоэлектрические панели и солнечную тепловую генерацию. Новый комплекс возводится в пустынном районе провинции Синьцзян и после ввода в эксплуатацию станет крупнейшим в мире объектом такого типа.Источник изображения: ChatGPTОбщая установленная мощность станции составит 3,6 ГВт, из которых 3,4 ГВт придется на традиционные солнечные панели, а ещё 200 МВт обеспечит солнечная тепловая электростанция на расплавленной соли. Такое сочетание технологий позволит вырабатывать электроэнергию не только днём, но и после захода солнца, что является одним из главных преимуществ проекта.

В отличие от обычных солнечных электростанций, которые зависят от погодных условий и времени суток, гибридная схема обеспечивает более стабильную генерацию. Фотоэлектрические панели будут производить электроэнергию в часы максимальной солнечной активности, а система концентрированной солнечной энергии накопит тепло в резервуарах с расплавленной солью. После заката это тепло будет использоваться для выработки пара, который продолжит вращать турбины и подавать электроэнергию в сеть.

Запуск крупнейшей гибридной солнечной станции является частью стратегии Китая по снижению выбросов углекислого газа. Страна делает ставку на развитие источников возобновляемой энергии, поскольку китайские компании являются лидерами в производстве сырья и комплектующих для соответствующего оборудования.


#китай #солнечная электростанция
Источник: interestingengineering.com
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