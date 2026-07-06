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Nacvark
Financial Times: Uber приостанавливает запуск доставки еды в Европе
Вместо этого компания сосредотачивается на приобретении европейского гиганта этой отрасли
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Компания Uber, известная своей службой такси, имеет также подразделение по доставке еды. В планах американской компании было активно расширяться на рынке Европы, постепенно заходя в разные страны. Однако, как сообщает издание Financial Times, компания отказалась от запуска доставки в пяти европейских странах, включая Австрию, Норвегию, и Грецию.Источник изображения: ChatGPTОсновная причина такого решение – стремление приобрести немецкую Delivery Hero, которая является одним из крупнейших игроков на рынке доставки еды в Европе. В мае немецкая компания получила предложение о покупке по цене 33 евро за акцию. Несмотря на то, что совет директоров отказался продавать компанию, Uber всё-таки удалось приобрести почти 37% акций Delivery Hero.

Теперь Uber хочет сосредоточиться на полном приобретении Delivery Hero, которое откроет новые возможности по запуску доставки. Нюанс в том, что такое поглощение привлечёт внимание европейских регуляторов и компании придётся отчитываться перед ними. В случае, если сделка удастся, Uber кратно расширит своё присутствие в Европе без рисков и расходов на самостоятельное развитие бизнеса.

#европа #uber
Источник: ft.com
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