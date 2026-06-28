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Nacvark
Volkswagen сократит до 100 тысяч рабочих сотрудников по всему миру
Об этом сообщает Reuters и другие СМИ
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Компания Volkswagen рассматривает возможность крупнейшей реструктуризации, которая приведёт к сокращению до 100 тысяч рабочих мест по всему миру в течение ближайших нескольких лет. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ Volkswagen также обсуждают закрытие четырёх производственных площадок в Германии (в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также на заводе Audi в Неккарзульме), что станет беспрецедентным шагом для автопроизводителя. Кроме того, компания сократит инвестиции в производство на 15% – до чуть более 130 миллиардов евро в течение 5 лет.

По данным издания, Volkswagen может даже перейти к фрагментации своего бизнеса на различные независимые подразделения, которые будут, например, выпускать комплектующие.

Такие изменения обусловлены общим положением дел у европейской автомобильной промышленности, которая переживает не лучшее время в связи с ростом конкуренции со стороны китайских производителей и высокими расходами на электричество. Однако Volkswagen официально не комментирует возможные сокращения штата сотрудников.

#германия #volksawagen
Источник: reuters.com
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