Об этом сообщает Reuters и другие СМИ

Компания Volkswagen рассматривает возможность крупнейшей реструктуризации, которая приведёт к сокращению до 100 тысяч рабочих мест по всему миру в течение ближайших нескольких лет. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ Volkswagen также обсуждают закрытие четырёх производственных площадок в Германии (в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также на заводе Audi в Неккарзульме), что станет беспрецедентным шагом для автопроизводителя. Кроме того, компания сократит инвестиции в производство на 15% – до чуть более 130 миллиардов евро в течение 5 лет.

По данным издания, Volkswagen может даже перейти к фрагментации своего бизнеса на различные независимые подразделения, которые будут, например, выпускать комплектующие.

Такие изменения обусловлены общим положением дел у европейской автомобильной промышленности, которая переживает не лучшее время в связи с ростом конкуренции со стороны китайских производителей и высокими расходами на электричество. Однако Volkswagen официально не комментирует возможные сокращения штата сотрудников.