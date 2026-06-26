Китайские власти продвигают развитие возобновляемой энергетики

В Китае хотят ускорить развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), напрямую подключая центры обработки данных к объектам возобновляемой энергетики. Инициатива вошла в новый государственный план развития энергетической системы на следующие пять лет. Источник изображения: ChatGPTКитайские власти рассчитывают, что это позволит одновременно удовлетворить растущий спрос на электроэнергию со стороны ИИ-индустрии и снизить выбросы углерода. План предусматривает поддержку проектов по прямому снабжению дата-центров «зеленой» электроэнергией, а также предприятий с высоким энергопотреблением и экспортно ориентированных компаний, которым необходимо подтверждать использование возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что к 2030 году китайская энергетическая система должна получить возможность интегрировать около 900 миллионов киловатт новых мощностей возобновляемой энергетики. Для этого власти ускорят строительство интеллектуальных электросетей (Smart Grid), внедрение современных систем диспетчеризации и развитие инфраструктуры, необходимой для более эффективной передачи и использования энергии ветра и солнца.

Стоит отметить, что ИИ-инфраструктуры редко полностью зависит от источников возобновляемой энергии, поскольку вычислительные мощности работают непрерывно и требуют стабильного энергоснабжения, в то время как эффективность солнечных панелей и ветряков зависит от погодных условий.