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Nacvark
Bloomberg: США обеспокоены, что передовые EUV-станки ASML могли оказаться в Китае
Европейская компания отвергает информацию о поставках Китаю
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Правительство США выразило обеспокоенность руководству нидерландской компании ASML, подозревая, их что передовые литографические EUV-станки могли оказаться в Китае. Речь идёт об очень чувствительных технологиях, отсутствие которых ограничивают производство Китаем высокопроизводительной электроники, включая чипы искусственного интеллекта (ИИ).Источник изображения: ChatGPTПо данным Bloomberg, министр торговли США Говард Лютник в разговоре с представителями ASML напрямую поднимал этот вопрос, пытаясь узнать, могло ли попасть их оборудование в Китай. Компания отвергает нарушение правил экспортного контроля, подчёркивая, что ведёт диалог с правительствами разных стран и соблюдает все ограничения.

Поставки EUV-станков Китаю были запрещены ещё при первом президентском сроке Дональда Трампа. В то же время они используются тайваньской компанией TSMC, которая выпускает передовые полупроводники, используемые NVIDIA, Apple и другими компаниями.

Ситуация усиливает давление на ASML, одну из самых важных технологических компаний Европы. Нидерланды заявляют, что экспорт оборудования для производства чипов строго контролируется и требует экспортных лицензий.

#сша #европа #asml #euv-литография #euv-системы
Источник: reuters.com
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