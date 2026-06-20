Европейская компания отвергает информацию о поставках Китаю

Правительство США выразило обеспокоенность руководству нидерландской компании ASML, подозревая, их что передовые литографические EUV-станки могли оказаться в Китае. Речь идёт об очень чувствительных технологиях, отсутствие которых ограничивают производство Китаем высокопроизводительной электроники, включая чипы искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: ChatGPTПо данным Bloomberg, министр торговли США Говард Лютник в разговоре с представителями ASML напрямую поднимал этот вопрос, пытаясь узнать, могло ли попасть их оборудование в Китай. Компания отвергает нарушение правил экспортного контроля, подчёркивая, что ведёт диалог с правительствами разных стран и соблюдает все ограничения.

Поставки EUV-станков Китаю были запрещены ещё при первом президентском сроке Дональда Трампа. В то же время они используются тайваньской компанией TSMC, которая выпускает передовые полупроводники, используемые NVIDIA, Apple и другими компаниями.

Ситуация усиливает давление на ASML, одну из самых важных технологических компаний Европы. Нидерланды заявляют, что экспорт оборудования для производства чипов строго контролируется и требует экспортных лицензий.