Суммарно было передано 1,5 грамма материала

Китай передал Институту космических исследований РАН первые образцы грунта с обратной стороны Луны, которые были собраны в рамках миссии Chang-6 («Чанъэ-6»), запущенной ещё в 2024 году. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP). Источник изображения: NASAСуммарно российским учёным было передано 1,5 грамма материала, которые уже направили в отдел физики планет. Учёные планируют изучить состав лунного вещества, уделив особое внимание поиску летучих соединений, которые могли сохраниться в минералах грунта. По мнению исследователей, изучение летучих соединений также важно для будущих лунных программ.

Chang-6 стала первой в истории миссией, доставившей на Землю образцы с обратной стороны Луны. Это участок Луны представляет особый интерес для науки, поскольку его геологическая история отличается от ближней стороны спутника, обращённой к Земле. Анализ таких материалов может дать новые сведения о формировании Луны, её внутренней структуре и эволюции Солнечной системы.

В настоящее время известно о наличии у Китая ровно 1935,3 грамма образцов грунта с обратной стороны Луны. Основная часть материала, очевидно, останется у китайских учёных. Следует также понимать, что традиционно учёные предпочитают сохранять ценные образцы грунта на случай, если вдруг появятся новые методы исследования.