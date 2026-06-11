При этом цены на игровые консоли Nintendo Switch 2 продолжают расти

Акции Nintendo, разрабатывающей игровые консоли, продолжают падать, поскольку компания не объявляют о культовых эксклюзивах для Switch. На этой неделе акции компании обесценились на 7%, поскольку она провела презентацию, где не представила крупные 3D-тайтлы, включая новый Super Mario. Вместо этого Nintendo объявила о ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time и портировании новых игр, поддерживаемых другими консолями. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПричём сама ситуация для Nintendo никак не радужная – тенденция указывает на устойчивое падение стоимости акций. Всего за год акции компании обесценились примерно на 44%.

Ситуация на рынке памяти также не играет на пользу Nintendo, как и другим производителям консолей, которые вынуждены поднимать цены на свою продукцию, из-за чего пользователям кажется дешевле собрать бюджетный ПК, чем переплачивать после ещё и за игры внутри экосистемы Nintendo или PlayStation. Нюанс в том, что экосистемы Xbox и PlayStation всё-таки строятся на разнообразии геймплея, в то время как Switch 2 покупают ради отдельных культовых игр, которые сейчас не выходят.