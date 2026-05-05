Компания специализируется на производстве роботизированных рук

Стартап Linkerbot из Китая, специализирующийся на производстве так называемых «умных» роботизированных рук, всего за 2 года занял 80% от мирового рынка и планирует привлечь около 6 миллиардов долларов США. Такое стремительное развитие присуще классическому «единорогу» (частный стартап, получивший рыночную оценку стоимости свыше 1 миллиарда долларов США до проведения IPO). Источник изображения: Reuters

URL изображенияКитайская компания хотя и не делает полноценных роботизированных роботов, но поставляет высокоточные роботизированные руки, которые способны брать мягкие предметы, продевать нитку в иголку и выполнять сборочные задачи. При этом сам факт, что Linkerbot не делает роботов, скорее даже плюс для покупателей, ведь им не придётся покупать целого робота за сотни тысяч долларов.

Linkerbot делает акцент на машинном обучении и совершенствовании искусственного интеллекта (ИИ), обучая роботизированные руки множеству базовых движений. В настоящее время компания выпускает порядка 5 тысяч рук в месяц, планируя кратно увеличивать производство, в том числе за счёт строительства собственных автоматизированных заводов, где роботизированные руки будут собирать таких же роботов.