Стоимость контракта оценивается в миллиардах евро

Компания Samsung SDI договорилась с немецким автопроизводителем Mercedes-Benz о поставках своих аккумуляторов для сборки электромобилей премиум-класса. Многолетний контракт хоть и станет первым для Samsung опытом в сотрудничестве с Mercedes-Benz, но южнокорейский производитель уже поставляет свои аккумуляторы европейским BMW, Volvo, Jaguar и Stellantis. Источник изображения: Mercedes-BenzВ совместном заявлении компаний говорится, что аккумуляторы будут иметь высоконикелевые химические соединения (High-Nickel Chemistry), включающие в себя никель, кобальт и марганец. Их будут использовать при сборке электрокаров Mercedes-Benz следующего поколения, включая будущие компактные и среднеразмерные автомобили.

По данным Koread Herald, общая сумма контракта превысит 10 триллионов южнокорейских вон или 5,8 миллиардов евро. Samsung SDI и Mercedes-Benz также договорились сотрудничать по ряду других проектов, в том числе по совместной разработке аккумуляторных технологий нового поколения. Сделка была подписана в Сеуле во время встречи высшего руководство обеих компаний.