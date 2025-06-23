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Nacvark
Степень повреждения ядерных объектов Ирана после удара США остаётся неизвестной
В США пока не говорят о конкретных результатах, а МАГАТЭ не готово дать оценку повреждениям завода Фордо. Спутниковые снимки также не демонстрируют все последствия.

Американский удар по ядерным объектам Ирана был направлен на расположенные под землёй комплексы, в которых происходило обогащение и другие процессы, связанные с атомной энергетикой. Несмотря на первоначальные заявления Дональда Трампа об уничтожении завода по обогащению урана Фордо и абсолютном успехе американской армии, реальная степень повреждения ядерных объектов остаётся неопределённой. В Тегеране утверждают, что всё важное оборудование и запасы обогащённого урана были вывезены. Иностранные средства массовой информации говорят о повреждении входных конструкций в подземные комплексы.

На опубликованных изданием The New York Times спутниковых снимках заметно, что американский удар действительно пришёлся по территории ядерных объектов Ирана: заметны кратеры от проникновения противобункерных бомб и уничтоженные здания. Однако сложно оценить степень повреждения объектов Фордо и в Натанзе, поскольку комплексы находятся под землёй.

The New York Times предполагают, что целью американских военных была вентиляционная система подземных комплексов, учитывая её уязвимость. Вполне вероятно, что это затруднит возобновление работы объектов в ближайшие годы. Об уничтожении объектов речи не идёт.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил серьёзный ущерб на объектах, где помещения располагались на поверхности. Однако в МАГАТЭ не готовы оценить степень ущерба, нанесённого ядерному объекту Фордо, поскольку он находится под землёй.

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#сша #иран
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