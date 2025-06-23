Помимо этого, Норвегия инвестирует $400 млн в украинское производство

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (производитель зенитно-ракетных комплексов NASAMS) подписала соглашение с правительством Украины о совместном производстве на украинских территориях различных видов вооружения, включая средства противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты. Об этом стало известно по итогам визита в Киев президента компании Эйрика Ли и представителей правительства Норвегии.

В рамках данного сотрудничества компания планирует открыть офис в Киеве, чтобы координировать свой украинский бизнес. Kongsberg будет сосредоточена на производстве дешёвых ракет-перехватчиков, которые смогут перехватывать дроны-камикадзе. Впоследствии компания готова интегрировать их в систему NASAMS, имеющуюся на вооружении Украины. Информацию подтвердил посетивший украинскую столицу министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

Kongsberg также намерена производить на украинских территориях беспилотные летательные аппараты, включая морского базирования, с боевыми модулями. Помимо этого, правительство Норвегии согласилось инвестировать 400 миллионов долларов в производство БПЛА украинским оборонно-промышленным комплексом.