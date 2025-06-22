Такая тактика использовалась США во время войны во Вьетнаме

Проходящий испытания авианосец «Фуцзянь» военно-морских сил Китая, готовящийся к введению в эксплуатацию к концу года, поддерживает тактику «роевых атак» самолётами. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что корабль оснащён электромагнитной катапультой, которая в сравнении с трамплинными системами позволяет обеспечить большую эффективность развёртывания палубной авиации. Таким образом, все базирующиеся на авианосце самолёты могут быть выпущены за короткий промежуток времени для нанесения «роевой атаки» с применением различных видов боеприпасов.

Данная тактика ведения огня использовалась Соединёнными Штатами Америки во время войны во Вьетнаме, чтобы достигнуть «шокового эффекта» в результате массированного удара палубной авиацией.

После завершения всех испытаний авианосец «Фуцзянь» станет третьим кораблём Китая данного типа, находящимся на вооружении военно-морских сил. Сейчас китайский флот имеет только два боеспособных авианосца - «Ляонин» (бывший «Рига» или «Варяг», принадлежал СССР и Украине) и «Шаньдун», построенные в 1988 и 2017 годах соответственно.