Французское правительство желает, чтобы спутниковый интернет данной компании был доступен по всей Европе

Французская спутниковая телекоммуникационная компания Eutelsat объявила о намерениях получить к концу текущего года дополнительное финансирование в размере 1,35 миллиарда долларов. На сайте министерства экономики Франции подтвердили, что Париж станет одним из инвесторов, инвестировав в местную компанию 717 миллионов евро.

Как известно, Eutelsat позиционирует себя как европейский конкурент спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX. После того, как в марте Соединённые Штаты Америки временно приостановили военную помощь Украине, в средствах массовой информации обсуждалась возможность отключения Starlink, аналогом которого могла стать вышеупомянутая Eutelsat. Нюанс в том, что компании необходимы многомиллиардные инвестиции и больше активных спутников на орбите.

Министр экономики страны Эрик Ломбард подчеркнул, что принятое в Париже решение демонстрирует намерения французского правительства поддержать местную компанию во время решающего этапа её развития. Увеличение инвестиций демонстрирует желание Франции сделать данную спутниковую связь доступной во всей Европе. На фоне нового «инвестиционного бума» при поддержке правительства Франции акции Eutelsat выросли в цене на 31%.