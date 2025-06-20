Речь идёт о модели с фиксированным крылом и дальностью полёта до 100 километров

Вооружённые силы Франции приобрели у европейской компании KNDS барражирующие боеприпасы семейства Mataris в рамках запущенной в мае 2022 года программы Larinae. Об этом сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на представителей компаний, давших комментарий в ходе 53-й выставки Парижского авиасалона.

В материале издания напоминают, что Париж ещё три года назад искал местного поставщика барражирующих боеприпасов, способных поражать цели на расстоянии до 50 километров и находиться в воздушном пространстве не менее одного часа.

Выбор французских военных пал на модель MV-100 Veloce 330 с фиксированным крылом и дальностью полёта до 100 километров. Всего французская армия закупит 17 таких боеприпасов, чтобы начать испытания и обучение военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил. В KNDS заверяют, что их разработка превосходит все требования, выдвигаемые к барражирующим боеприпасам в рамках программы Larinae.

Стоит отметить, что изначально барражирующий боеприпас не будет иметь боевой части и будет оснащён парашютом, чтобы его можно было применять повторно (без поражения цели) в рамках учений. Однако после того, как барражирующий боеприпас поступит на полноценное вооружение, конфигурации будут изменены.