Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В ЕС сократят бюрократические процедуры и упростят стандарты для наращивания военного производства
Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, чьи слова приводит Bloomberg

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, чьи слова приводит издание Bloomberg, в разговоре с журналистами заявил, что время оборонной готовности требует установление новых правил внутри Европейского союза, отличающихся от стандартных процедур в мирное время.

По этой причине в Брюсселе предложат внести изменения в процедуры, сократив бюрократическую волокиту. В рамках данного предложения будет предложено упростить критерии и поверки на соответствие требованиям, которые выдвигаются к оборонным компаниям, претендующим на европейское финансирование. Помимо этого, в Европе начнут быстрее выдавать разрешения на производство и продажу оружия европейским странам. Упрощены будут и экологические стандарты, которым не так давно отдавали серьёзное предпочтение.

Европейская комиссия также заинтересована в том, чтобы упростить выделение средств из Европейского оборонного фонда, запущенного в 2021 году.

Андрюс Кубилюс объясняет, что одного финансирования будет недостаточно, если традиционная европейская бюрократия, подходящая для мирного времени, сохранится и аннулирует все промышленные усилия по наращиванию военного производства.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#евросоюз #андрюс кубилюс #еврокомиссар
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается почти с максимальной скоростью
2
Индонезия пересмотрела участие в разработке истребителя KF-21 после приобретения KAAN у Турции
+
Стоимость Poco F7 с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит около 500 евро
+
Один из крупнейших в Челябинской области производителей ферросплавов получил шанс на вторую жизнь
+
Новый объект за Нептуном может изменить модель Солнечной системы
2
Автопилот Tesla провалил испытания с включённым режимом Full Self-Driving
1
В Кемеровской области введена в эксплуатацию самая глубокая в регионе угольная лава
6
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 576.80 WHQL
+
Процессоры Intel Nova Lake-S поддерживают память DDR5-8000 и 36 линий PCIe 5.0
+
«За рулём»: У джипа Tank 300 за 4,5 млн рублей лобовое стекло является "расходником"
3
Ученые приблизились к разгадке исчезновения среднемассивных черных дыр
+
Новый материал из Китая не разрушается при 3600 °C и подходит для гиперзвукового оружия
+
Доступен новый мод The Last Wish для игры The Witcher 3
1
Стали известны предварительные характеристики процессоров Intel Nova Lake-S
+
Lockheed Martin завершила масштабное обновление ПО для истребителя F-35
1
АВТОВАЗ запустил автокредит с возможностью получения дохода
+
«Московский картофель» запустил линейку чипсов «PopTato» с героями игры MLBB
+
Названа самая подешевевшая в России модель iPhone
+
«Ростсельмаш» разработал мощнейший в России кормоуборочный комбайн
+
Ученые создали нанопротез сетчатки глаза из теллуровой нанопроволоки
+

Популярные статьи

70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
5
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
20
О пиратстве - взгляд с другой стороны
31
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
9
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
46
Выбираем лучшую видеокарту за 35 000 ₽
6
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
89
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
26

Сейчас обсуждают

Александр Голубев
06:10
Андреев Иван Максимович Дата рождения: __.__.1917 Место рождения: Грузинская ССР, г. Цители-Цкаро Наименование военкомата: Цителцхаройский РВК, Грузинская ССР, Цителцхаройский р-н Дата и место призыва...
Советский штурмовик Ил-2 появился в музее в США
Phan†om
06:10
Спид-инфо было, когда здесь пяток лет назад девочек-блогерш выкладывали, а сейчас просто помойка на главной)))
Новый объект за Нептуном может изменить модель Солнечной системы
Eugene Koiner
05:54
че, за 100к один стстемник для фул хд? да я за 170 уже могу ноут взять для комфортного 4к гейминга
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
ФельдшеR
05:30
Да ладно, просто Батя не в духе был.) Там скот лучше и свободнее чем народ украины живет.
Лукашенко выразил недовольство ситуацией, сложившейся в сельском хозяйстве Белоруссии
ФельдшеR
05:22
тот-же хрен, только перелогенный, по первой картинке и рассуждениям уровня олигофрена - понятно чей высер.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
ФельдшеR
05:18
Так эти дебилы для своих и пишут. Все ок.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
ФельдшеR
05:05
Тут при выборе просто железяк срача хватает. Еще коврики с колоночками не выбирали... Потом столы с креслами? Или игровая табуретка как у Шиши!?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
Mike3000
04:30
Лол, сейчас объявления с авито и других барахолок стали поводом для новости. Методичка про Украину что-ль закончилась?
В России продают "почти новую" 13-летнюю Lada Kalina с пробегом чуть более 8000 км
Garthar
04:07
Да да да, ежедневно доказываете эффективно все сбивая своими заводами, НПЗ и прочими средствами "пво"
В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
Garthar
04:04
Ну если почитать внимательнее становится понятно почему. При схожей "стоимости" выстрела с лазером, заявленная дальность поражения 1км, тогда как у лазера 17км. При этом на нее тоже действует рассеива...
В РФ подтвердили эффективность новейшего лазерного оружия и в ходе проверки сбили два типа дронов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем