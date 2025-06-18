Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, чьи слова приводит Bloomberg

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, чьи слова приводит издание Bloomberg, в разговоре с журналистами заявил, что время оборонной готовности требует установление новых правил внутри Европейского союза, отличающихся от стандартных процедур в мирное время.

По этой причине в Брюсселе предложат внести изменения в процедуры, сократив бюрократическую волокиту. В рамках данного предложения будет предложено упростить критерии и поверки на соответствие требованиям, которые выдвигаются к оборонным компаниям, претендующим на европейское финансирование. Помимо этого, в Европе начнут быстрее выдавать разрешения на производство и продажу оружия европейским странам. Упрощены будут и экологические стандарты, которым не так давно отдавали серьёзное предпочтение.

Европейская комиссия также заинтересована в том, чтобы упростить выделение средств из Европейского оборонного фонда, запущенного в 2021 году.

Андрюс Кубилюс объясняет, что одного финансирования будет недостаточно, если традиционная европейская бюрократия, подходящая для мирного времени, сохранится и аннулирует все промышленные усилия по наращиванию военного производства.