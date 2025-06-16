По данным ЦАХАЛ, поражено было не менее пяти значимых объектов

В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщается о завершении масштабной волны ударов по военным объектам Ирана, направленным в первую очередь на подрыв военного производства страны. Сообщается о поражении не менее пяти значимых объектов, к каждому из которых израильские военные публикуют инфографику (доступно к просмотру по ссылке в источнике).

По данным ЦАХАЛ, за сегодня удары были нанесены по:

производственной площадке, специализирующейся на навигационных и ракетных системах;

производственной площадке, специализирующейся на компонентах для средств противовоздушной обороны;

планетарному смесителю, участвующему в подготовке ракетного топлива для иранских ракет класса «земля - земля»;

производству ракетного топлива;

объекту, участвующему в производстве ракет «земля - земля».

ЦАХАЛ также сообщают о продолжении ударов по Центральному Ирану, где расположены пусковые установки. Противовоздушная оборона Израиля продолжает перехватывать иранские ракеты, в том числе ударные беспилотники, которых с 14 июля было перехвачено более 100 единиц.