Иранские власти назвали возгорание контролируемым

Вчера ночью Израиль нанёс удар по нефтебазе Шахран (северо-запад Тегерана), в результате чего были поражены топливные резервуары. Об этом информирует местное издание Fars в своём Telegram-канале.

Министерство нефтяной промышленности Ирана подчеркнула, что ситуация остаётся контролируемой, поскольку резервуары не были полностью заполнены, что не дало возгоранию серьёзно распространиться. На месте работают экстренные службы. Министр обороны Израиля прокомментировал израильский удар по нефтебазе Шахран следующим образом: «Тегеран горит».

После этого Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Помимо этого, Fars информируют об ударах по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Израиля, в результате чего удалось повредить израильскую энергосистему.

Ранее в Израиле уже говорили о том, что нацелятся на энергетические объекты Ирана, если Тегеран не даст израильской армии возможность свободно поразить ядерные объекты на иранских территориях. Страны продолжают обмениваться ракетными ударами по военным, ядерным и энергетическим объектам.