Предполагается, что Брюсселю не понадобится согласие Венгрии и Словакии

Уже на следующей неделе в Европейском союзе могут принять решение по ограничению импорта российского газа, начиная со следующего года, что позволит полностью отказаться от поставок из России уже к концу 2027 года. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Источники издания сообщают, что Европейская комиссия объявит о голосовании по своему плану уже 17 июня. Документ предусматривает положения, позволяющие европейским странам отказаться от долгосрочных контрактов на поставку российского газа, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

При этом в Брюсселе избегают того, чтобы их предложение выглядело как санкции, поскольку это потребует соблюдения на голосовании принципа единогласия. Учитывая, что Венгрия и Словакия выступают против отказа от поставок российского газа, они обязательно воспользуются правом вето и заблокируют документ. Однако план Брюсселя будет представлен как предложение в торговой и энергетической политике Европейского союза, что позволит принять его решением квалифицированного большинства стран-участников при поддержке большинства Европейского парламента.

После принятия плана по отказу от российских энергоносителей Европейский союз установит запрет на импорт трубопроводного и сжиженного природного газа из России уже с 1 января 2026 года. Для краткосрочных контрактов, заключённых до 17 июня, будет предоставлена возможность продолжить поставки вплоть до конца 2027 года. Таким образом, уже с начала 2028 года все страны-участники сообщества, включая Венгрию и Словакию, перестанут получать российский газ в каком-либо виде.