Речь идёт о системах, снятых с вооружения израильской армии.

Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский в интервью украинскому журналисту Маричке Довбенко подтвердил, что Тель-Авив передал Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Не уточняется, о каком именно количестве систем идёт речь и когда они были поставлены.

По словам израильского дипломата, переданы были системы, находившиеся на вооружении израильской армии с начала 90-х годов. Бродский утверждает, что Тель-Авив согласился передать украинской армии системы, ранее проданные им Соединёнными Штатами Америки. При этом Бродский подчеркнул что до недавних пор израильское правительство публично не говорило о поставках, из-за чего Израиль обвиняют в отказе оказывать военную помощь Киеву.

Власти Израиля официально не объявляли о поставках оружия Украине. При этом у страны действительно имелись устаревшие комплексы Patriot, снятые с эксплуатации после перевооружения системами противовоздушной обороны израильского производства.

Ещё месяц назад The New York Times писали о планах Израиля передать Украине снятые с вооружения комплексы Patriot с ракетами-перехватчиками PAC-2. Впервые информация о возможных поставках американских систем появилась в июне 2024 года, учитывая их вывод из эксплуатации израильской армией.