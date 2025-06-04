По его словам, за такое расширение платить придётся Европе.

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в своих социальных сетях пост, где призвал венгров голосовать на референдуме против вступления Украины в Европейский союз (Voks 25). Он подчеркнул, что сейчас решается вопрос судьбы.

По его словам, для Брюсселя расширение европейского сообщества путём интеграции Украины является важным вопросом, который позволит установить «политический контроль ущерба» и осуществлять бизнес посреди «проигранного конфликта». Однако за такое расширение платить придётся Европе:

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, который мы тратили на европейские семьи, фермеров и промышленность», - добавил он.

Венгерский премьер подчеркнул, что Брюсселю все равно, куда идут европейские деньги - в Дебрецен или Харьков, в Варшаву или Киев, в Братиславу или Львов. В то же время для Будапешта это имеет значение, поскольку венгерские власти несут ответственность за европейских граждан, а не украинских.

Виктор Орбан заключил, что не сможет ответить перед своей совестью, перед собой, своими внуками и страной, если он не защитит Венгрию и не предотвратит вступление Украины в Европейский союз.