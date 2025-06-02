Такую реформу запланировала партия Reform UK, получившая мандаты в местных советах.

Правоцентристская партия Reform UK, набирающая обороты в британской политике, объявила о планах по созданию в органах местного самоуправления отдела, подобного Департаменту эффективности правительства (DOGE) в Соединённых Штатах Америки. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Председатель партии Зия Юсуф сообщил, что его партия обещала заняться аудитом расходов в стране, а после недавних выборов в органы местного самоуправления получила мандат на внедрение такого решения. По его словам, в первую очередь соответствующий отдел будет запущен в графстве Кент, причём решение примут на первом же заседании.

Главой нового департамента станет «ведущий технологический предприниматель», но кто именно - не уточняется. В то же время команда отдела будет состоять преимущественно из программистов, аналитиков, судебных аудиторов. Британский DOGE посетит органы местного самоуправления, запросив у них всю соответствующую документацию для её последующего анализа и формирования рекомендаций с целью экономии и сокращения бюрократии.

В том случае, если органы самоуправления будут упираться, отдел обратится к совету с ходатайством о вынесении официального требования, игнорировать которое уже не получится.

Решение о создании аналога DOGE в графстве Кент уже согласовано председателем местного совета Линден Кемкаран, председателем Reform UK Зией Юсуф и кандидатом от партии Найджелом Фараджей. Учитывая, что правоцентристская партия имеет большинство мандатов в местном совете, препятствий для реализации такого решения нет. В будущем Reform UK планируют популяризировать британский DOGE.