Объясняется это высокими расходами на обучение украинских военных и другими подготовительными моментами, требующими значительных средств перед самой передачей.

Как известно, Украина ещё несколько лет назад запросила у Германии поставки дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии около 500 километров. Канцлер Германии Фридрих Мерц обещал поставить ракеты, но последние его заявления указывают на возникшую неопределённость. Несмотря на нежелание Берлина освещать в публичном поле поставки оружия, сам Мерц уже неоднократно комментировал тему передачи Taurus, пусть и без какой-либо конкретики.

Издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники, пишет, что министр финансов Ларс Клингбайль (вице-канцлер и сопредседатель Социал-демократической партии Германии) мог заблокировать передачу Taurus. Объясняется это высокими расходами на шестимесячное подготовку украинских военных, которая, помимо прочего, может требовать отправки немецких инструкторов на территорию Украины. Сам Фридрих Мерц мог также переосмыслить необходимость поставок, узнав больше информации обо всех нюансах после вступления в должность.

При этом Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Ревекамп утверждает, что после того, как Фридрих Мерц объявил о фактическом снятии запретов на удары вглубь российских территорий, был снят ещё один аргумент против поставок Taurus. The Guardian подчёркивают, что не всё так однозначно и такое решение не является обязательством по поставке ракет.