Сейчас в анклав пропускают недостаточное количество гуманитарных грузов, часть из которых грабят местные жители.

После срыва двухмесячного перемирия между Израилем и ХАМАС израильская армия начала блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. С недавних пор поставки возобновились, но строго контролируются израильскими военными. По данным палестинских гуманитарных организаций, с понедельника по сегодняшний день контрольно-пропускные пункты смогли пересечь только 305 грузовиков с продовольствием.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш, чьи слова приводит издание Reuters заявил, что в сектор Газа поступает лишь малая доля гуманитарной помощи. По его оценкам, ежедневно требуется не менее 500- 600 грузовиков с продовольствием, чтобы обеспечить необходимым всех палестинцев, укрывающихся во временных жилищах. Гуттериш подчеркнул, что поставки осуществляются с перебоями из-за проблем с безопасностью.

В ХАМАС фиксируют случаи мародёрства, когда группы вооружённых мужчин требуют отдать им ящики с гуманитарной помощью. С охраной грузов также есть проблема: шесть палестинцев, охранявших грузовики, были ликвидированы израильским авиаударом. Всемирная продовольственная программа ООН сообщает о разграблении 15 грузовиков, перевозивших муку в пекарни.

Reuters не получало комментарии по этому поводу от Израиля. Отмечается, что в Тель-Авиве обычно идентифицируют все вооружённые группы как представителей ХАМАС.