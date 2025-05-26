В то же время действующий американский президент лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором упомянул сразу трёх президентов - Владимира Путина, Владимира Зеленского и Джо Байдена. Трамп предоставил по каждому свою оценку их действиям.

Относительно Путина, политик сразу подчеркнул, что у него были хорошие отношения с ним. Однако, по его мнению, «с ним что-то случилось», поэтому на поле боя происходят столкновения, а украинские города обстреливаются. Он добавил, что всегда говорил о намерениях России взять под контроль всю Украину, но если его слова окажутся реальными желаниями Москвы - это чревато последствиями.

Перейдя к Зеленскому, американский президент выразил мнение, что он не оказывает своей стране никакой услуги. По его мнению, все заявления Зеленского лишь создают проблемы.

Дональд Трамп заключил, что ему не нравится российско-украинский конфликт и его стоит завершить. Впрочем, напоследок американский президент не забыл упомянуть, что это конфликт Путина, Зеленского и Байдена, не Трампа. Политик добавил, что он лишь пытается «тушить большие и уродливые пожары», которые произошли в результате «вопиющей некомпетентности и ненависти».