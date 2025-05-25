По его словам, военное присутствие России в Балтийском море не является новостью, но сопровождение танкеров военными кораблями - это что-то новое.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, чьи слова приводит местное издание Yle, сообщил об увеличении военного присутствия России в Балтийском море. По его словам, присутствие страны в регионе всегда было заметным, но теперь российские военные корабли сопровождают коммерческие танкеры, причисляемые к «теневому флоту».

Финляндский министр называет «совершенно новой особенностью» присутствие вооружённых сил и военное сопровождение в узком проходе Финского залива. По всей видимости, связано это с перехватом таких танкеров странами, чьи территории прилегают к акватории.

Антти Хяккянен также прокомментировал информацию о наращивании российской группировки войск недалеко от границы с Финляндией. Он подчеркнул, что никакой непосредственной угрозы для государства в этом нет. При этом Хяккянен считает, что соседство с Россией и её перегруппировка войск несут определённый риск для Финляндии. Однако Финляндия имеет хорошую ситуацию с безопасностью, которую поддерживают тесная связь с НАТО и администрацией Дональда Трампа - заключил он.

Yle напоминают, что в одном из своих заявлений Дональд Трамп сообщил об отсутствии у него обеспокоенности, из-за переброски российских подразделений к границе с Финляндией.