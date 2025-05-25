Венгерский премьер объясняет, что новые планы ЕС в угоду Киева и решение Украины остановить транзит российского газа скажутся на коммунальных платежах населения.

Известно, что Украина приостановила транзит российского газа через свою газотранспортную систему, в связи с чем Венгрия и другие страны, зависящие от российских энергоносителей, были вынуждены перейти на единственный оставшийся канал поставок - «Турецкий поток». Однако есть опасения, что такое решение не более чем временное, ведь Европейская комиссия хочет полностью отказаться от импорта российского газа уже к 2027 году. В этот раз Венгрия не имеет возможности повлиять на решение Брюсселя.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит местное издание Magyar Nemzet, провёл заседание экономического блока правительства, в ходе которого обозначил Украину как «энергетическую угрозу». По его словам, в Европейском союзе полным решимости помочь Киеву даже ценой разрушения «венгерских и европейских семей», ведь сейчас рассматривается возможность полного перекрытия каналов поставок газа из России.

На заседании чиновники подтвердили всю сложность ситуации, ведь транзит через украинские территории не работает, поставки по «Турецкому потоку» находятся под угрозой, а Венгрия не имеет доступа к морю, чтобы обеспечить себя поставками хотя бы российского сжиженного природного газа.

Виктор Орбан объясняет, что если Венгрия будет вынуждена отказаться от поставок энергоносителей из России, счета за электроэнергию для потребителей вырастут в два раза, а за газ - в восемь раз.