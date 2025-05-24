Некоторое время назад Дональд Трамп отстранил от должности своего советника по национальной безопасности Майка Уолцта, передав полномочия государственному секретарю Марко Рубио. Как пишет издание Axios, ссылаясь на собственные источники, Трамп и Рубио нацелились на Совет национальной безопасности (СНБ), проводя его реорганизацию из-за угрозы «глубинного государства»
Под термином «глубинное государство» конспирологи предполагают группу не избираемых лиц, которые исполняют ключевые функции государства, минуя избранное руководство, в том числе президента. Дональд Трамп неоднократно использовал этот термин, записывая в эту группу тех чиновников, которые препятствуют реализации его политики.
Один из источников издания объясняет, что СНБ является «глубинным государством в полном проявлении». По его словам, в планах администрации Дональда Трампа сократить наполовину штат ведомства, где работает 350 сотрудников. Те, кто попадут под сокращение, займут другие должности в правительстве. Сам Марко Рубио также подтвердил информацию в комментарии Axios, подчеркнув, что происходит «оптимизация» СНБ, которая вернёт ведомство в ту форму, в какой оно задумывалось изначально.
Значительная часть функций СНБ будет передана подконтрольным американскому президенту федеральным ведомствам - Государственному департаменту и Пентагону. Главная цель заключается в том, чтобы СНБ более не реализовывало политику Белого дома в сфере национальной безопасности, а лишь консультировало президента.
Другой источник Axios поясняет, что, возможно, СНБ в прошлой его форме нужен был экс-президентам как система сдержек и противовесов между враждующими министрами и федеральными агентствами. Однако новое правительство, с его слов, «знает друг друга и любят друг друга», а их предназначение - исполнять волю Дональда Трампа. Собеседник приводит в пример ситуацию со снятием санкций с Сирии, когда Трамп своим публичным заявлением дал приказ, которому последовали все ответственные министры и их подчинённые - решение принято за считанные дни. В случае, если бы этим занималось СНБ, принятие решения растянулось бы, из-за его согласования в комитетах и подкомитетах.
По данным издания CNN, по приказу Дональда Трампа и Марко Рубио около 100 сотрудников СНБ были отправлены в административный отпуск. Речь идёт как о сотрудниках назначенных при экс-президенте Джо Байдене, так и при действующем главе государства.