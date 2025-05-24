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Nacvark
Axios: Трамп реорганизовывает Совет нацбезопасности США
По данным CNN, более 100 человек уже отправлены в административный отпуск.

Некоторое время назад Дональд Трамп отстранил от должности своего советника по национальной безопасности Майка Уолцта, передав полномочия государственному секретарю Марко Рубио. Как пишет издание Axios, ссылаясь на собственные источники, Трамп и Рубио нацелились на Совет национальной безопасности (СНБ), проводя его реорганизацию из-за угрозы «глубинного государства»

Под термином «глубинное государство» конспирологи предполагают группу не избираемых лиц, которые исполняют ключевые функции государства, минуя избранное руководство, в том числе президента. Дональд Трамп неоднократно использовал этот термин, записывая в эту группу тех чиновников, которые препятствуют реализации его политики.

Один из источников издания объясняет, что СНБ является «глубинным государством в полном проявлении». По его словам, в планах администрации Дональда Трампа сократить наполовину штат ведомства, где работает 350 сотрудников. Те, кто попадут под сокращение, займут другие должности в правительстве. Сам Марко Рубио также подтвердил информацию в комментарии Axios, подчеркнув, что происходит «оптимизация» СНБ, которая вернёт ведомство в ту форму, в какой оно задумывалось изначально.

Значительная часть функций СНБ будет передана подконтрольным американскому президенту федеральным ведомствам - Государственному департаменту и Пентагону. Главная цель заключается в том, чтобы СНБ более не реализовывало политику Белого дома в сфере национальной безопасности, а лишь консультировало президента.

Другой источник Axios поясняет, что, возможно, СНБ в прошлой его форме нужен был экс-президентам как система сдержек и противовесов между враждующими министрами и федеральными агентствами. Однако новое правительство, с его слов, «знает друг друга и любят друг друга», а их предназначение - исполнять волю Дональда Трампа. Собеседник приводит в пример ситуацию со снятием санкций с Сирии, когда Трамп своим публичным заявлением дал приказ, которому последовали все ответственные министры и их подчинённые - решение принято за считанные дни. В случае, если бы этим занималось СНБ, принятие решения растянулось бы, из-за его согласования в комитетах и подкомитетах.

По данным издания CNN, по приказу Дональда Трампа и Марко Рубио около 100 сотрудников СНБ были отправлены в административный отпуск. Речь идёт как о сотрудниках назначенных при экс-президенте Джо Байдене, так и при действующем главе государства.

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#сша #дональд трамп
Источник: axios.com
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