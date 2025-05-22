Об этом изданию Axios сообщил сенатор Рон Джонсон

После того, как была обнародована информация о состоянии здоровья экс-президента Джо Байдена, действующий глава государства Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social выразил предположение, что на протяжение 2021 - 2024 годов американским правительством управлял не президент, а кто-то другой, воспользовавшись его ухудшающимся состоянием здоровья.

Сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон (председатель подкомитета по расследованиям Министерства внутренней безопасности) сообщил изданию Axios, что в Сенате расследуют, кто управлял Соединёнными Штатами Америки во время президентства Джо Байдена. По его словам, он разошлёт бывшим чиновникам письма, в которых попросит рассказать о состоянии здоровья экс-президента. Джонсон заверил, что Сенату необходимо выяснить, кто руководил правительством на самом деле.

Axios напоминают, что в Комитете Палаты представителей по надзору (надзорный комитет) проводят расследование об использовании Джо Байденом «автоматической ручки» для подписания документов. Согласно этой теории, в которую также верит Дональд Трамп и Майк Джонсон, сотрудники прошлой администрации Белого дома подписывали документы вместо главы государства без его ведома.