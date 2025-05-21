Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили.

Министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью The Guardian заявил, что вооружённые силы страны будут более активно внедрять искусственный интеллект при модернизации своих сил.

По его словам, оборонное ведомство включило искусственный интеллект в стратегию обороны и намерено избежать дорогостоящих ошибок в государственных закупках, которые в конечном итоге приводили к сокращению остальных расходов на оборону и падению обороноспособности. Британский министр видит огромное влияние искусственного интеллекта на вооружённые силы, приводя в пример Украину и Эстонию, где системы автоматически идентифицируют потенциальные угрозы и определяют, какое оружие использовать для их поражения.

Хили считает, что Лондон должен сделать гораздо больше в оборонной сфере, чтобы вырваться на лидирующие позиции. В его планы входит выведение вооружённых сил страны на «передовые позиции по инновациям в области искусственного интеллекта» среди участников НАТО.

The Guardian указывает на ключевую роль искусственного интеллекта в новой оборонной стратегии Великобритании. Предполагается, что документ будет опубликован в течение следующих трёх недель.