Однако в Европе пока не желают расставаться с американскими системами.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио на заседании Комитета по международным делам Сената прокомментировал поставки оружия Украине, заявив, что Вашингтон продолжает доставлять заказанное при экс-президенте Джо Байдене вооружения, но новые пакеты военной помощи никто не согласовал.

Американский министр добавил, что Вашингтон работает с союзниками над передачей Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которых Киев просил ещё несколько месяцев назад. Он объясняет, что есть нехватка данных систем даже для собственных нужд, вероятнее всего, речь идёт о контрактных обязательствах. Однако американские компании производят недостаточно систем для новых поставок, а в Европе никто не хочет отказываться от своего оружия. Тем не менее работа продолжается.

Рубио также упомянул нежелание Вашингтона участвовать в российско-украинском конфликте, поскольку Украина отвлекает внимание и ресурсы от сдерживания более серьёзных угроз в Азии.

Относительно урегулирования российско-украинского конфликта, Марко Рубио указал на главную проблему: Москва хочет территории, которые не контролирует, а Киев хочет территории, которые не может вернуть военным путём.