Под давлением международного сообщества Тель-Авив снимает трёхмесячную блокаду.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о немедленном возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа после трёхмесячной блокады, связанной со срывом прекращения огня с ХАМАС. Израильские власти неоднократно обвиняли палестинское движение в несправедливом распределении гуманитарной помощи, в ходе чего продовольствие и другую продукцию получали в первую очередь участники ХАМАС.

Отмечается, что решение обусловлено оперативной необходимостью на фоне расширения военной операции по разгрому ХАМАС. В Тель-Авиве хотят разрешить ввоз продовольствия для населения, чтобы не допустить массовый голод и гуманитарный кризис, поскольку это поставит под угрозу проведение военных операций против ХАМАС.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет действовать так, чтобы ХАМАС не имели возможности контролировать распределение гуманитарной помощи. Поставки будет осуществлять Организация Объединённых Наций (ООН) и Всемирная продовольственная программа (ВПП), пока не вступит в силу совместный механизм Соединённых Штатов Америки и Израиля, исключающий роль ХАМАС в распределении.

Биньямин Нетаньяху решил не поднимать вопрос снятия блокады на заседании военно-политического кабинета. Израильский премьер принял решение самостоятельно, лишь поставив руководство перед фактом. Предполагается, что связано это с международным давлением, к которому с недавних пор присоединились Соединённые Штаты Америки.