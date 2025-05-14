Несколько месяцев назад СМИ писали о планах США переименовать залив, как это сделали некоторые арабские страны.

Несколько месяцев назад на волне переименования Дональдом Трампом заливов, как произошло с Мексиканским (Американским) заливом, появилась информация о планах американского президента объявить о переименовании Персидского залива в Арабский или даже Аравийский, как это сделали в одностороннем порядке некоторые страны Ближнего Востока. Такое решение хоть и носит формальный характер, но с учётом влияние Соединённых Штатов Америки на судоходство - имеет определённый вес.

Во время своего выступления в Саудовской Аравии американский президент упомянул Персидский залив, заявив, что там «разворачивается катастрофа». Он сразу же добавил, что в Иране хотели назвать акваторию Иранским заливом, но он решительно выступил против.

Как узнал источник издания CNN, Дональд Трамп отказался от своей идеи переименования Персидского залива в Арабский или Аравийский. Предполагалось, что такое решение станет знаком солидарности Соединённых Штатов Америки с другими арабскими странами. Однако в Вашингтоне воздержались от очередного переименования залива на своей карте, осознавая, что иранские власти выступят решительно против.

В материале издания уточняется, что комментарий Трампа подтверждают данную информацию, ведь вместо объявления о переименовании он буквально намекает о возможном сценарии, при котором акватория будет ещё более тесно ассоциироваться именно с Ираном, а не другими арабскими странами, усугубив конфликт. По этой причине Соединённые Штаты Америки, вероятнее всего, не будут усложнять ситуацию, остановившись на более нейтральном общепризнанном наименовании - Персидский залив.