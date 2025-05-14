Он объясняет, что такие обсуждения обусловлены неспокойным временем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью TF1 заявил, что Париж готов обсуждать размещение французского ядерного оружия в странах Европы, как это делают Соединённые Штаты Америки. Учитывая новые вызовы для европейской безопасности, он хотел бы, чтобы французские власти провели работу со всеми партнёрами, выяснив, можно ли продвинуться по данному вопросу дальше.

Французский президент задаётся вопросом, стоит ли Франции зайти так далеко, как Вашингтон, и поделиться своим «ядерным зонтиком». Он напоминает, что американские самолёты с ядерным оружием находятся в Германии, Италии, Бельгии и Турции.

Макрон подчеркнул, что такие обсуждения могут произойти в ближайшие недели или месяцы. Однако есть две оговорки: Париж не будет финансировать безопасность иностранных государств, а окончательное решение всегда будет оставаться за президентом Франции. Иначе говоря, обслуживание ядерного оружия должно происходить за счёт стран, на территории которых оно размещено, а решение о его применении остаётся за французским руководством.

Политик объясняет, что вынужден поднять такой вопрос лишь по одной причине: Европа создавалась для мира, торговли и процветания, но это время прошло - теперь это сила и вызов для каждой европейской страны: вооружиться, чтобы оставаться свободными.

Эмманюэль Макрон уже делал заявления, в которых допускал размещение французского ядерного оружия за пределами Франции. Таким предложением заинтересовалось в Польше и странах Балтии.