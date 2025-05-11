Палестинский деятельность против того, чтобы из анклава выселяли палестинцев.

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) («президент Палестины») Махмуд Аббас на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что выступает против плана Дональда Трампа по восстановлению сектора Газа.

По его словам, в Палестине считают план неприемлемым из-за предусмотренного данным предложением принудительного выселения палестинцев за пределы анклава.

Помимо этого, Аббас выступает против попыток передать сектор Газа под контроль Соединённых Штатов Америки или любого другого иностранного государства. В ПНА настаивают на передаче анклава под их контроль, о чём палестинская администрация уведомила Вашингтон. При этом ПНА с 2006 года не имеет контроля над сектором Газа в связи с его захватом движением ХАМАС.

Как известно, американский президент Дональд Трамп предлагал остановить боевые действия в секторе Газа, начав его многолетнее восстановление для строительства «ближневосточной Ривьеры». Такой план предусматривал выселение палестинцев в соседние государства, а также снос их домов для строительства новых. Не уточнялось, кто будет финансировать многомиллиардные строительные проекты, поскольку сам Трамп не желал тратить на это американские деньги.