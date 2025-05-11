Европейские страны готовы ввести новые санкции, скоординировав их с американскими.

Вчера на встречу с Владимиром Зеленским приехали его коллеги из Великобритании, Германии, Франции и Польши. По итогам их визита обнародовано совместное заявление, в котором европейские страны потребовали от России согласиться на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня в воздухе, на море и суше, вступающее в силу уже 12 мая 2025 года.

Для контроля за соблюдением перемирия страны видят необходимость участия Соединённых Штатов Америки. При этом предложенное перемирие не должно содержать в себе каких-либо дополнительных условий, в том числе о прекращении поставок оружия.

В случае, если Москва согласится на предложенное Европой перемирие, будет проведена дипломатическая работа для выделения политических, гуманитарных и безопасных основ мира. Киев получит гарантии безопасности, включая «гарантийный контингент войск», а также помощь в усилении украинской армии.

Европа согласилась с тем, что в случае отказа России от 30-дневного прекращения огня, необходимо прибегнуть к введению жёстких банковских и энергетических санкций, направленных на энергоносители и теневой флот. Новый санкционный пакет Европейского союза будет скоординирован с американским.

Помимо этого, европейские страны договорились продолжать работу по эффективному использованию замороженных российских активов.