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Nacvark
Reuters: США планируют подписать с Гренландией соглашение об ассоциации
Такой формат предоставит Вашингтону возможность реализовывать свои планы без прямого присоединения.

Соединённые Штаты Америки планируют предложить властям Гренландии заключить Договор о свободной ассоциации (COFA), чтобы иметь возможность реализовывать на острове свою политику. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

В материале издания акцентируют внимание на том, что подобные соглашения предусматривают широкий спектр услуг, которые Вашингтон обязуется предоставлять по отношению к ассоциированному со штатами государством. Речь может быть как об элементарном предоставлении почтовых услуг, так и управлении чрезвычайными ситуациями, военной защите. В 1986 и 1994 году Соединённые Штаты Америки присоединили в свой состав Маршалловы острова, Микронезию и Палау в формате COFA, но государства сохранили за собой представительство в Организации Объединённых Наций.

Обычно в таких соглашениях Вашингтон обещает экономическую помощь, военную защиту, социальную помощь гражданам ассоциированного государства, а также финансовые гранты, инвестиции. Взамен американские военные размещаются на территории страны и налаживают свободную торговлю.

Однако стоит понимать, что для заключения соглашения об ассоциации Гренландии необходимо отделиться от Дании. Примечательно, что ранее американские чиновники называли сценарий с отделением острова приемлемым для того, чтобы решить гренландский вопрос дипломатическим путём. Всё это указывает на то, что Вашингтон действительно желает установить контроль над Гренландией путём подписания двустороннего соглашения.

Источники Reuters утверждают, что договор COFA далеко не один из сценариев присоединения Гренландии, но один из возможных, который обсуждают в Совете национальной безопасности при Белом доме.

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#сша #гренландия
Источник: reuters.com
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