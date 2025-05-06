Он объясняет, что только Дональд Трамп может установить мир между странами.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что возможный выход Соединённых Штатов Америки из переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта станет «очень плохой новостью».

Венгерский министр объясняет, что только Дональд Трамп может урегулировать конфликт между странами. По этой причине он видит плохим сценарий, при котором Европа больше не сможет рассчитывать на Вашингтон. Сийярто признал, что пока Вашингтону всё-таки не удаётся уговорить Украину и Россию подписать компромиссное мирное соглашение.

Однако Сийярто подчеркнул, что Вашингтон пока не выходил из переговоров. Он выразил надежду, что Соединённые Штаты Америки продолжат принимать участие в урегулировании конфликта дипломатическим путём, поскольку только у Дональда Трампа есть реальные шансы добиться завершения боевых действий.

Помимо этого, Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт выступает против ускоренной процедуры интеграции Украины в Европейский союз. Венгерский министр считает, что поспешное предоставление стране членства в экономическом сообществе обернётся проблемами для действующих стран-участников.