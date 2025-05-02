Французская компания будет иметь 40% доходов от эксплуатации объекта.

Правительство Сирии подписало 30-летнее соглашение с французской транспортной компанией CMA CGM, в рамках которого главный порт страны в провинции Латакия получит инвестиции на сумму 260 миллионов долларов в течение следующих четырёх лет для модернизации портовой инфраструктуры. Об этом информирует Clash Report.

В рамках соглашения компания профинансирует расширение причала, который будет иметь длину полтора километра и глубину 17 метров. Помимо этого, будет модернизована портовая инфраструктура для принятия более крупных кораблей, что в конечном итоге внесёт вклад в улучшение логистики в регионе Средиземного моря.

Условия контракта предусматривают, что Сирия будет получать 60% процентов доходов от эксплуатации порта в Латакии, когда французская компания получит 40%. Отмечается, что данное соглашение является первым крупным инвестиционным проектом, заключённым новым правительством Сирии после свержения экс-президента Башара Асада.

Стоит отметить, что Сирия сотрудничала с CMA CGM ещё при президентстве Башара Асада. В 2009 году сирийские власти заключили контракт с компанией о совместной эксплуатации порта, который впоследствии был переподписан уже с новым правительством в феврале 2025 года.