По его мнению, ресурсная сделка предоставила Киеву «флеш-рояль».

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в эфире Fox Business напомнил, что в конце февраля Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским дал ему понять об отсутствии у Киева «козырей», которые позволяют выдвигать свои условия на переговорах с Россией.

Американский министр утверждает, что теперь, после подписания ресурсной сделки между Соединёнными Штатами Америки и Украиной, Трамп раздал Зеленскому «флеш-рояль» (самая сильная комбинация в покере). Он добавил, что Вашингтон и Киев могут взять эти «карты» и показать их российскому руководство, сказав: «Нет разницы между целями американского и украинского народов».

Сам Владимир Зеленский позже прокомментировал заключение сделки между Киевом и Вашингтоном, подчеркнув, что она является первым результатом после его встречи с Дональдом Трампом в Италии. Политик считает, что сделка приобрела другую форму и обеспечивает действительно равноправное партнёрство, в отличие от прошлых проектов соглашения с долговыми обязательствами Украины перед Соединёнными Штатами Америки, которые пытались продвинуть в Вашингтоне.