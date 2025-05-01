Украинские власти готовы остановить боевые действия на текущих границах.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил о согласии Киева и Вашингтона на частичные уступки территорий России. По его словам, в ходе контактов Украины и Соединённых Штатов Америки, включая встречи в Париже и Лондоне, было согласовано 22 конкретных условия для урегулирования конфликта между странами.

Американский дипломат утверждает, что Вашингтон готов частично признать территориальные требования России. В то же время Украина согласна только на фактические признание, но никак не юридическое. Иначе говоря, американские власти могут частично де-юре признать новые государственные границы России, когда украинское правительство согласно только на де-факто признание без полного отказа от претензий.

Келлог также подтвердил готовность Киева смириться с остановкой боевых действий вдоль текущей линии боевого соприкосновения, когда речь зайдёт о прекращении огня. Из этого следует, что украинские власти не готовы отдать приказ военным о выходе за пределы административных границ Запорожской и Херсонской областей.

Кит Келлог подчеркнул, что в ближайшее время Соединённые Штаты Америки не рассматривают выход из переговоров между Украиной и Россией.