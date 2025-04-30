Решение вступает в силу через год.

Накануне недавнего визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию, премьер-министр Виктор Орбан объявил о планах запустить процесс по денонсированию Римского статута, в рамках которого Будапешт признаёт компетенцию Международного уголовного суда (МУС). На имя израильского премьера, которого приняли венгерские власти у себя в стране, Гаага выдала ордер.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети X объявил о решении венгерского парламента по денонсированию вышеупомянутого документа и, соответственно, выхода страны из МУС.

О соответствующем решении будет проинформирован Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш. Решение о выходе из МУС обретёт силу через год. Учитывая, что венгерские власти игнорируют свои обязательствах в рамках МУС, фактически страна уже не признаёт компетенцию международной судебной инстанции.

Примечательно, что все страны Европейского союза (теперь - за исключением Венгрии) в своё время ратифицировали Римский статут и признают компетенцию МУС. Впрочем, несмотря на это, авторитет судебной инстанции значительно подорван, учитывая многократное пренебрежение обязательств странами-подписантами.