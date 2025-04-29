Он обсуждался странами ещё в 2023.

Издание Bloomberg сообщает о заключении Индией контракта с Францией на поставку истребителей четвёртого поколения Dassault Rafale и дополнительные услуги по обслуживанию. Общая стоимость контракта, утверждённого Парижем и Нью-Дели ещё в 2023 году, составляет 7,4 миллиарда долларов.

По данным издания, в рамках данного контракта Париж возьмёт на себя обязательства по поставке 26 единиц авиационной техники, включая четырёх учебных самолётов с двухместной кабиной и 22 одноместных истребителя для боевого применения. Помимо этого, французские специалисты будут осуществлять техническое обслуживание 36 истребителей Dassault Rafale, купленных индийскими властями ещё в 2016 году.

Предполагается, что французские истребители будут поставлены на вооружение нового индийского авианосца INS Vikrant. Примечательно, что первый авианосец индийского происхождения Vikramaditya оснащён истребителями МиГ-29К российского происхождения.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что новые французские истребители усилят позиции Индии в тот момент, когда страна стремится стать противовесом Китаю в регионе с важнейшими торговыми маршрутами.