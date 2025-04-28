Издание The Times, ссылаясь на британских аналитиков, пишет, что на послевоенное восстановление Украины необходимо потратить 400 миллиардов фунтов стерлингов (около 530 миллиардов долларов).
По оценкам аналитиков, с начала российско-украинского конфликта было повреждено или разрушено около 13% жилищного фонда страны. Помимо этого, необходимы средства на восстановление школ, больниц, энергетических и логистических объектов, что, в свою очередь, требует больших инвестиций.
В сумму также входят другие расходы, включая строительство укреплений и фортификационных сооружений вдоль новой линии разграничения, а также разминирование минных полей, ведь впоследствии в населённые пункты будут возвращаться люди. Касаемо восстановления украинского оборонно-промышленного комплекса, в материале издания указывают на готовность крупных западных компаний (Rheinmetall, BAE Systems и другие) принять участие в реализации совместных оборонных проектов с украинскими предприятиями.
The Times акцентируют внимание на том, что даже если использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, их все равно окажется недостаточно. При этом неназванный европейский дипломат в комментарии изданию подчеркнул, что Москва будет демонстративно препятствовать использованию своих средств, которые «она все равно не получит назад».