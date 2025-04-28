Отмечается, что даже конфискация российских активов не покроет всю сумму.

Издание The Times, ссылаясь на британских аналитиков, пишет, что на послевоенное восстановление Украины необходимо потратить 400 миллиардов фунтов стерлингов (около 530 миллиардов долларов).

По оценкам аналитиков, с начала российско-украинского конфликта было повреждено или разрушено около 13% жилищного фонда страны. Помимо этого, необходимы средства на восстановление школ, больниц, энергетических и логистических объектов, что, в свою очередь, требует больших инвестиций.

В сумму также входят другие расходы, включая строительство укреплений и фортификационных сооружений вдоль новой линии разграничения, а также разминирование минных полей, ведь впоследствии в населённые пункты будут возвращаться люди. Касаемо восстановления украинского оборонно-промышленного комплекса, в материале издания указывают на готовность крупных западных компаний (Rheinmetall, BAE Systems и другие) принять участие в реализации совместных оборонных проектов с украинскими предприятиями.

The Times акцентируют внимание на том, что даже если использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, их все равно окажется недостаточно. При этом неназванный европейский дипломат в комментарии изданию подчеркнул, что Москва будет демонстративно препятствовать использованию своих средств, которые «она все равно не получит назад».